Chiusa la pagina mercato, il Benevento si rituffa a caccia della salvezza. Per la sfida del Vigorito con la Sampdoria, Filippo Inzaghi non avrà a disposizione il nuovo arrivato Gaich, volato in Russia per risolvere questioni burocratiche. Verso il recupero invece Tuia dopo il risentimento al polpaccio accusato nelle scorse settimane ma è ancora in bilico il suo rientro. Inzaghi è pronto a riabbracciare Sau dopo le due giornate di squalifica, mentre resta ai box Letizia. Scalpita il nuovo arrivato Depaoli, ex di turno.

