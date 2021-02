Pace fatta tra Antonio Conte e Andrea Agnelli? Il presidente della Juventus ha teso la mano al suo ex allenatore. I gesti e le parole dette durante la gara? Quelle pronunciate al triplice fischio finale? «Gesti di affetto nei suoi confronti». Parole pronunciate con il sorriso sulle labbra a Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la notizia gli ha consegnato il Tapiro d’oro. Un Tapiro accettato, a differenza di Conte che aveva preferito restare in silenzio, visibilmente infastidito dalla presenze delle telecamere.

Una lite che aveva accesso i riflettori sulla rivalità tra Inter e Juventus, sui rapporti tra Conte e Agnelli al termine della semifinale di Coppa Italia. Partita che ha visto i bianconeri raggiungere la finale di Coppa Italia non senza qualche polemica. Per questo il numero uno bianconero ha ricevuto la visita dell’inviato del tg satirico di Antonio Ricci. Un visita che arriva dopo quella di Antonio Conte che aveva risposto in campo con un dito medio agli insulti del patron bianconero.

Alla fine Andrea Agnelli ha ammesso lo scambio di insulti: «Ogni tanto la passione nel nostro lavoro porta ad andare oltre le regole delle buona maniere». Accettando il Tapiro come segno ben augurale aggiunge, con una risata, una precisazione sul suo rapporto con l’attuale allenatore dell’Inter: «La collaborazione con Conte si è chiusa bene. Quelli erano gesti di affetto…».

