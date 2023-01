Napoli-Juventus, Allegri si arrende a Spalletti: «Meritano loro, ma ci rialzeremo»

«Dobbiamo fare i complimenti al Napoli, hanno fatto una bella partita» dice subito Max Allegri, che prova a salvare il salvabile della disfatta del Maradona per la sua Juventus. «Noi eravamo senza energia: loro sono stati bravi ma noi abbiamo avuto troppe difficoltà. Avevamo reagito, abbiamo preso il secondo gol nel momento migliore nostro e poi avevamo segnato per riportarci in gara. Ma ogni tiro del Napoli stasera poteva essere gol: sul terzo gol non avevamo più forza. Dobbiamo rimetterci in piedi, dobbiamo tornare a lavorare, il calcionato è ancora lungo ma bisogna tornare a giocare».

«Le sconfitte sono tutte pesanti, stasera è stata meritata perché ci siamo arrivati male. Abbiamo rischiato di prendere gol a ogni azione ma erano situazioni facili da leggere. A volte il calcio è anche questo» ha continuato a Dazn Allegri «Nel finale di primo tempo ci eravamo ripresi, poi il Napoli ha meritato. Non buttiamoci giù, venivamo da otto vittorie consecutive e dobbiamo riprendere. Quando fai errori in queste partite è difficile non prendere gol. Ci è capitato contro la prima della classe che merita il vantaggio che ha».