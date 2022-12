Cda Juventus, tutti i nomi nuovi insieme a Ferrero e Scanavino. Il 18 gennaio l'ufficialità

La Juventus con un comunicato ufficiale ha reso noti i candidati del nuovo cda ufficializzato il prossimo 18 gennaio. Gianluca Ferrero, Maurizio Scanavino, Diego Pistone e i candidati indipendenti Fioranna Vittoria Negri e Laura Cappiello. «Con riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. che si terrà, in sede ordinaria e in unica convocazione, il giorno 18 gennaio 2023, si rende noto che l’azionista EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus, ha depositato una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione». Gianluca Ferrero è commercialista, revisore e consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Torino. Da sempre assiste diverse società e organizzazioni legate alla famiglia Agnelli: John Elkann lo ha scelto come Presidente, chiamandolo a formare un CDA composto da esperti e di professionisti, con il compito di difendere la Juventus. Maurizio Scanavino, da poco Direttore Generale della Juventus, si appresta ad assumere anche l'incarico di AD a partire dal 18 gennaio.

Juve, la lista per il nuovo cda: ecco i cinque componenti che saranno «amministratori indipendenti»

E' anche l'AD di GEDI, la media company che edita Repubblica, La Stampa, 10 testate locali, Radio Deejay e la piattaforma audio digitale OnePodcast. Ingegnere delle telecomunicazioni, ha partecipato al rilancio del Gruppo Fiat guidato da Sergio Marchionne. Fioranna Negri è commercialista, revisore e iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio del tribunale di Milano, con 35 di esperienza in società di vari settori, quotate e non. E' l'esperta di revisione e di bilanci, oltre che di controllo dei rischi. Svolge incarichi professionali in società quali Satispay, Wikimedia, Guala Closures, Fincantieri e Autostrade per l’Italia. Laura Cappiello è l'esperta di diritto e degli organismi di vigilanza: Senior Counsel presso il dipartimento di corporate law dello studio legale Orrick. Si è occupata di fusioni e acquisizioni, diritto societario e diritto penale d’impresa, assistendo in operazioni straordinarie il Fondo Atlante, Microsoft Corporation, Enel, Enel Green Power, Leonardo, e altre società. Diego Pistone vanta un'esperienza di 48 anni nell'area finanza e controllo di molte società, in Italia e all'estero: si è occupato di sistemi di fornitura, after sales, sviluppo reti commerciali, controllo di gestione, e amministrazione per diverse società del Gruppo Fiat (tra cui Teksid, Magneti Marelli, Fiat Auto).