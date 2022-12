Al San Giuseppe il derby di Eboli: Feldi reagisce tardi, termina 5-7

Il Real San Giuseppe espugna il PalaSele e batte a domicilio la Feldi Eboli col punteggio di 5-7. Pirotecnico il derby tra le due formazioni campane, con Braga da una parte e Patias dall'altra a guadagnare le foto di copertina grazie a una tripletta ciascuno.

I vesuviani sfruttano un grande cinismo, ma soprattutto importanti parate di Bellobuono nella prima metà della ripresa. Interventi decisivi che impediscono alla Feldi di colmare il gap maturato nel primo tempo. La prima frazione è avara di emozioni fin quando Caponigro tira fuori dal cilindro un diagonale chirurgico per il parziale 1-0. Ma nel giro di 3 minuti il Real cala un micidiale tris con Duarte, Patias e Galletto chiudendo sull'1-3 all'intervallo.

A inizio ripresa una perla di Braga sembra riaprire i giochi ma è solo un'illusione. Il San Giuseppe trasforma in oro tutte le occasioni più pericolose. Patias e Galletto allungano sul 2-5, poi lo stesso Patias - con la Feldi in inferiorità numerica per il rosso a Selucio - e Bellobuono vanificano la momentanea doppietta di Braga fissando il parziale sul 3-7 a poco più di 4' dalla sirena.

I ragazzi di Samperi tentano il tutto per tutto. Braga e Luizinho fanno sperare nella rimonta, ma il cronometro scorre inesorabile e la difesa del Real serra le fila contro il “powerplay” rossoblu. Termina dunque con il successo per la squadra di Scarpitti, che aggancia contemporaneamente in classifica a quota 19 la stessa Feldi e la Sandro Abate, reduce dal pari per 2-2 contro Came Dosson.