Napoli Futsal-Feldi Eboli 6-4, il derby è azzurro con il super gol di Arillo in rovesciata

Sul trono della Campania c’è il Napoli Futsal. Gli azzurri veleggiano in classifica (27 punti in 10 partite) e dominano la serie A. Capitan Fernando Perugino e compagni si sono aggiudicati con pieno merito i confronti diretti con le tre compagini regionali. Un derby al mese. Rodolfo Fortino e soci hanno superato il Real San Giuseppe 3-2 (14 ottobre), battuto la Sandro Abate Avellino con un perentorio (e tennistico) 6-0 (25 novembre), infine liquidata la Feldi Eboli 6-4 (3 dicembre). Straordinario protagonista sul parquet Attilio Arillo, ex di turno, che regala il sorpasso e il successo con una rovesciata fantastica (4-3) e un tocco morbido (5-3), che infiamma il PalaCercola. Il sigillo di Luca De Simone (6-3) ribadisce la forza incontrasta dei partenopei.

Gol, spettacolo e musica. Benvenuti a casa azzurri. Le coreografie di Monica Oliva e Mario Guadagno, l’intermezzo di Ivan Granatino che ha presentato il suo nuovo singolo, «Chesta Notte». E poi uno spot per il calcio a 5. E la Divisione ringrazia. Il presidente Luca Bergamini, intervenuto al convegno promosso da Carmine Zigarelli, numero uno della Figc campana, e dall’Ussi all’Hotel Vesuvio (Calcio e Welfare) aveva sottolineano l’espansione del movimento, partendo proprio dalla realtà virtuosa del club presieduto da Serafino Perugino, senza dimenticare le altre tre società della Campania.

Basta un secondo tempo (impeccabile) agli azzurri per archiviare la pratica. E il patron Perugino dedica la vittoria a Carlotta Foderini, figlia del club manager Pietro, con l’augurio di rivederla presto al campo. Ribaltoni, continui sorpassi, (tanto e sano) agonismo. Insomma non ci si annoia affatto. La Feldi Eboli paga la stanchezza del tour de force (7 partite in 20 giorni), Champions League compresa, che ha tolto energie fisiche e mentali. Cordialità e rispetto. Perugino consegna una targa al suo collega Gaetano Di Domenico, per aver rappresentato al meglio la Campania sul palcoscenico europeo.

Perfetta parità. Assenti gli infortuni Carlos Henrique Dalcin e Andrè Fantecele. Marco Pasculli e Marcio Ganho i due portieri. Il centrale difensivo Venancio Cini Baldasso porta in vantaggio le volpi dopo 1’43”. Sale in cattedra Humberto Honorio: rete del momentaneo pareggio (7’34”) e assist del vantaggio per Rafinha (2-1 al 9’33”). Sul finire del primo periodo il pivot Lucas da Silva Braga acciuffa il 2-2 (18’55”). L’infortunio di Pasculli consente l’ingresso di Samuele Glielmi.

La ripresa si apre come l’inizio del match. Nuovo vantaggio firmato dal brasiliano Venancio (2-3) dopo 19 secondi. Provvidenziale il salvataggio dell’universale Fabricio Calderolli: il numero 11 rossoblu si immola sulla linea, mettendoci letteralmente la faccia. La giocata meravigliosa di Luca De Simone spiana la strada a Mancha: 3-3 a porta spalancata (27’14”).

Altro salvataggio sulla linea della Feldi con Gliemi, che sventa il tentativo di Massimo De Luca. Al minuto 30 e 46 secondi il capolavoro balistico di Arillo. Stop di petto e palla all’incrocio dei pali. Rovesciata da standing ovation (4-3). Si ripete lo scugnizzo di Pianura, concretizzando il contropiede (32’30”). C’è gloria anche per De Simone, ispirato da Honorio (6-3 al 34’34”). Salvatore Samperi schiera il portiere di movimento. Il pivot Guilherme Henrique Borges accorcia (6-4 al 37’28”) ma la festa è tutta azzurra. Espulso Rafinha per doppia ammonizione.