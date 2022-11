Salas strapazza la Fortitudo Pomezia: San Giuseppe in semifinale di coppa

Un devastante Salas guida il Real San Giuseppe nella vittoria in rimonta contro il Pomezia e porta i vesuviani in semifinale di Coppa Divisione. Il Cholo monopolizza il tabellino marcatori dei gialloblu nel 4-2 rifilato ai laziali, inizialmente in vantaggio con Raubo nella prima frazione.

Nel primo minuto della ripresa Salas è un tornado che si abbatte sugli avversari, infilando 3 gol in 74 secondi effettivi di gioco. Incredibile quanto avvenuto al PalaCoscioni di Nocera Inferiore nel pomeriggio di oggi. Un triplice colpo micidiale quello del Cholo, che ha poi vanificato la doppietta di Raubo realizzando il definitivo 4-2 per la squadra di mister Scarpitti.

Fa festa la formazione di patron Massa, che ora dovrà attendere un po' per conoscere l'avversaria. E potrebbe profilarsi un derby con gli amici della Feldi Eboli, per la quale l'entourage dirigenziale gialloblu ha fatto un tifo sfegatato nel corso dell'élite round di Champions League.

Le volpi giocheranno il 6 dicembre in trasferta contro Sammichele. In caso di vittoria, affronteranno la Meta Catania e proprio la vincente tra la squadra di Samperi e gli etnei se la vedrà con il Real San Giuseppe nel penultimo turno di Coppa Divisione.