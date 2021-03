Il silenzio di Ronaldo sui social, dopo l’eliminazione contro il Porto, è significativo. Il momento delicato e le riflessioni d’obbligo, l’ipotesi di separarsi dalla Juventus con un anno di anticipo sulla scadenza 2022 sempre più concreta e dalla Spagna da ieri ci sono voci (dal Chiringuito) di un possibile ritorno al Real Madrid. Alla Continassa intanto si torna a lavorare con il Cagliari nel mirino, ma la delusione Champions è ancora più viva che mai. Alex Sandro racconta come ha vissuto gli ultimi giorni Cristiano Ronaldo. «Dopo la partita era triste come tutti. Volevamo tanto vincere e passare il turno contro il Porto e non lo abbiamo fatto. Era triste come tutti gli altri - la ricostruzione del brasiliano a Sky Sport -, ma lui oggi c'era in campo, faceva l’allenamento e spingeva. Sa che c’è ancora il campionato e la Coppa Italia. E non lo sa solo lui. Sappiamo tutti cosa vogliamo e cosa abbiamo ancora davanti».

Ultimo aggiornamento: 18:10

