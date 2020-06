La Juve torna da Bologna con 3 punti e qualche certezza in più, ma in piena emergenza sulla corsia sinistra, dopo l’infortunio di De Sciglio e l’espulsione di Danilo. Considerando che Alex Sandro sarà out ancora almeno 20/25 giorni, Sarri contro il Lecce avrà un solo terzino a disposizione, Cuadrado, e pure adattato. In mattinata De Sciglio è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a un nuovo controllo, rischia uno stop tra le due e le tre settimane. Contro il Lecce, dunque, Sarri sará costretto a riproporre Matuidi terzino sinistro, ruolo già interpretato - sempre in emergenza - a inizio stagione, e le uniche alternative saranno i ragazzi dell’Under 23. Ultimo aggiornamento: 15:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA