Antonio Vergara, l'infortunio è grave: il talento scuola Napoli si rompe il crociato

Una notizia forse già attesa dopo il brutto infortunio nell'ultimo turno di campionato: Antonio Vergara, giovane talentino del Napoli in prestito, ha confermato però la rottura del legamento crociato ai suoi tifosi tramite social. «Dopo aver effettuato gli opportuni controlli, posso confermarvi che la diagnosi è rottura del crociato anteriore, la lesione meniscale non mi permetterà di potermi allenare per un po’ e ha bisogno delle adeguate cure. Ma non preoccupatevi che nel mese degli innamorati tornerò su quel prato verde a farvi innamorare anche un po’ di me quindi lasciate un posto libero nel vostro cuore per quel giorno.

Gli uomini sognano più il ritorno che la partenza ed io già non vedo l’ora di tornare» ha scritto sui social l'azzurrino 20enne cresciuto nel vivaio del Napoli e in prestito alla Reggiana.