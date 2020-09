Nella giornata dell'arrivo a Barcellona del papà Jorge che nelle prossime ore incontrerà il presidente Josep Maria Bartomeu per discutere l'ipotesi addio di Lionel Messi al club blaugrana, il campione argentino spunta tra i testimonial delle nuove maglie in vendita sullo store online del Barca. Il fenomeno argentino è apparso sul post che pubblicizza il nuovo kit da gara versione home in compagnia tra gli altri di Piqué, Griezmann e de Jong.



«Non so niente, ragazzi». Non ha voluto rispondere alle domande dei tanti giornalisti che lo aspettavano all'aeroporto El Prat di Barcellona il padre di Lionel Messi, Jorge, al suo arrivo in Spagna. Nelle prossime ore il papà del fuoriclasse argentino incontrerà il presidente del club blaugrana, Josep Maria Bartomeu, per far chiarezza sul futuro della 'Pulcè decisa a lasciare la società catalana. Ultimo aggiornamento: 11:02