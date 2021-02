Non solo Maurizio Sarri. Il Marsiglia che deve salutare Villas Boas ha bussato anche alla porta di Rafa Benitez. A riportare la notizia in Francia è Telefoot: nelle ultime ore l’allenatore spagnolo sarebbe stato contattato dal club francese per prenderne le redini a stagione in corso.

LEGGI ANCHE Mertens fuori pista col jet privato: minuti di terrore per Dries in Belgio

Dopo l’addio al Dalian, Benitez è tornato a figurare nei rumors per le panchine europee. Tra i nomi sondati dal Marsiglia in queste ultime ore ci sarebbe anche quello di un altro ex Napoli come Maurizio Sarri, che però ha rifiutato l’ingresso a stagione in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA