Una pioggia battente attende la Lazio ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti, sbarcati a Venezia con un charter proveniente da Fiumicino, raggiungono in pullman in paesino sotto le Tre Cime di Lavaredo. Nella lista dei convocati da Simone Inzaghi c’è anche Badelj, rientrato dal prestito alla Fiorentina. Assenti Correa, Patric e Adekanye, che hanno saltato gli ultimi tre allenamenti a Formello. Non si è visto neanche il club manager, Angelo Peruzzi. Lo staff medico e i magazzinieri alloggeranno in un’altra struttura vicina al Lago di Santa Caterina. Ultimo aggiornamento: 22:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA