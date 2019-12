Brutale entrata di un calciatore sull'avversario genera una rissa in campo

Una violenta rissa tra calciatori ha avuto luogo a Buenos Aires, durante la finale della Lujanense League - campionato di calcio regionale - dopo che Lucas Torres, del Social Atlético Televisión, SAT, ha fatto una brutale entrata ai danni di un rivale de La Unión de El Jaguel, UNJ.



A pochi minuti dalla fine dell'incontro, quando il S.A.T. stava perdendo 4-1, Torres è entrato violentemente sull'avversario, che è finito a terra dolorante. L'aggressività di Torres ha innescato una rissa tra i giocatori di entrambe le squadre e la partita è stata immediatamente sospesa.

Le immagini dell'incidente sono diventate virali, generando perplessità e sgomento tra gli appassionati di calcio di tutto il mondo, Lucas Torres è stato oggetto di critiche per il suo atteggiamento antisportivo.

Torres detiene già un pessimo record: nel 2016, è stato sospeso per 24 date per aver aggredito un arbitro nella Prima D, secondo quanto riportato dal portale El Civismo.

