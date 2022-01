Anguissa e il Camerun ai Quarti: 2-1 alle Comore, sfida al Gambia

Continua il viaggio in Coppa D’Africa per Frank Anguissa. Il centrocampista del Napoli, oggi titolare e in campo per 84 minuti stavolta, ha vinto con il Camerun 2-1 contro le Isole Comore, in una partita complicatissima per gli avversari che erano stati condizionati dalle positività al covid del gruppo squadra fino a schierare in campo un terzino al posto del portiere tra i pali.

Il Camerun, quindi, grazie alle reti di Ekambi e Aboubakar supera anche gli Ottavi di finale del torneo e ora cerchia in rosso la data del prossimo sabato, quando saranno in campo per i Quarti di finale. L’avversaria della prossima sfida sarà il Gambia, nazionale che oggi ha superato 1-0 la Guinea.