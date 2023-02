Canosa-Sporting Sala Consilina 2-5 in rimonta e allungo in classifica

Lo Sporting Sala Consilina è davvero inarrestabile e, dopo aver conquistato la Final Four di Coppa Italia, nel 23esimo turno di serie A2 centra la vittoria numero 20 e sale un altro importante scalino nella scalata alla massima divisione de futsal Italiano.

Nel match contro i pugliesi del Canosa, terza forza del girone C, arriva infatti una vittoria in rimonta dopo che la squadra di casa, sostenuta da un pubblico numeroso nel piccolo impianto del Palasport Lagrasta, si era portata in vantaggio dopo soli due minuti con una rete di Castrogiovanni. La rete subita scuote i gialloverdi del tecnico Oliva che al 3’53” si riportano in parità con il solito Brunelli e poi a metà tempo firmano la rete del sorpasso con il rientrante Bocca. Non bastasse, prima del suono della sirena il Canosa perde Iodice, espulso per doppia ammonizione.

Nella ripresa dopo 1’54” Brunelli firma la sua doppietta per il 3-1, ma Castrogiovanni tiene in corsa i suoi siglando la sua seconda rete, prima del nuovo allungo firmato Stigliano. Poi lo stesso Castrogiovanni si fa espellere e per i ragazzi del tecnico puliese Lodisposto la situazione si complica e al 13’03” arriva anche la quinta rete del Sala Consilina con Stigliano che chiude i conti per il definitivo 5-2.

Con questo successo il team caro al patron Detta, sale a 60 punti e si gode in tutta solitudine il primato, sabato sul campo amico del palazzetto di San Rufo (Salerno) ospita il Benevento nell'unico derby regionale della stagione.