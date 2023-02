Napoli Futsal-360GG Monastir, con ingresso gratuito al PalaCercola

Napoli Futsal con un Rafinha in più. E’ stato decisivo il laterale brasiliano classe 1988. Il suo gol nel derby con la Sandro Abate Avellino ha consentito agli azzurri di ricalibrare il match, vinto poi con il morso del cobra Cristian «Titi» Borruto.

Obiettivo Final Four raggiunto, testa subito al campionato. Prima serata per capitan Fernando Perugino e compagni, che affronteranno domani a Cercola (ore 20) 360GG Monastir. Ingresso gratuito per consentire la più ampia partecipazione al palazzetto.

«E’ stata una grande emozione per tutti noi raggiungere il traguardo della Final Four di Coppa Italia. Giocheremo a Napoli e vogliamo provare a vincerla. Sarebbe davvero una emozione fantastica», spiega il numero 11.

Monastir in zona retrocessione: in campionato ha vinto tre volte fuori casa, sul campo del Melilli, del Pescara e del Pistoia. Vietato distrarsi. «La classifica dei nostri avversari non deve ingannare. Dobbiamo fare il nostro gioco con intensità e prestare la massima attenzione. Non c’è partita facile in serie A», dice Rafael de Souza Novaes.

Stagione. «Sono certamente cresciuto rispetto al girone d’andata, i gol aiutano, ma devo ancora arrivare ad essere il Rafinha dell’anno scorso», ribadisce il giocatore sudamericano. «Sto lavorando per raggiungere quel livello e sono sicuro che arriverà presto», conclude fiducioso.

I ragazzi di David Marìn recupereranno la gara con la Meta Catania martedì 14 marzo.