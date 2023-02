Napoli Futsal-360GG Monastir 3-1 e gli azzurri consolidano la vetta

La striscia rossa in viso e le scarpe rosa di Rodolfo Fortino. Il Napoli Futsal aderisce convintamente alla campagna #unrossoallaviolenza, dando un segnale di vicinanza a tutte le donne che combattono ogni giorno. E dai piedi del pivot classe 1983 partono le azioni significative per la vittoria al PalaCercola contro 360GG Monastir. Finisce 3-1 per la capolista con le reti di Cristian Borruto (31’24”), il penalty trasformato in maniera impeccabile dal numero 20 (31’37”) e di capitan Fernando Perugino (33’54”). Per gli ospiti il gol della bandiera a firma del laterale Dani Martin (34’35”).

I ragazzi di David Marìn approfittano della sconfitta dell’Olimpus Roma (6-3 ad opera della L84) e allungano in classifica. Senza dimenticare che gli azzurri dovranno recuperare la gara con la Meta Catania il 14 marzo.

Debutto vincente in porta per Andrea De Gennaro, classe 2002. Le squadre vanno a riposo sullo 0-0. Non mancano le occasioni: due a Fortino, una a Perugino e non solo. Luca De Simone non impatta a 13 secondi dalla fine del primo tempo.

Nella ripresa ci prova subito Attilio Arillo: doppio salvataggio sullo scugnizzo di Pianura. Ancora il morso del cobra si rivela pericoloso. Su tocco morbido di Fortino il destro incredibile dell’argentino Borruto supera Joao Timm e sblocca il risultato. Passano 13 secondi e il sinistro di Fortino regala il 2-0. Robocop si prende la responsabilità di calciare e non fallisce l’esecuzione. Rafinha costruisce e Perugino insacca (3-0). Power play per gli ospiti e marcatura di Dani Martin.