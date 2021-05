Live Chelsea-Real Madrid 0-0: Tuchel e Zidane, sfida per la finale

Ad una settimana dall'andata di Valdebebas, quando tra Real Madrid e Chelsea finì 1 a 1 con le reti di Pulisic e Benzema, a Stamford Bridge va in scena il ritorno delle semifinali di Champions League, utile a designare la seconda finalista che incontrerà il Manchester City di Guardiola nella finale del 29 maggio all'Atatürk di Instabul.

Entrambe le squadre vengono da successi interni per 2 a 0 in campionato, gli inglesi contro il Fulham e gli spagnoli contro l'Osasuna.

I Galacticos, che devono vincere o pareggiare con più di una rete, recuperano in extremis Sergio Ramos, che all'andata non c'era, ma perdono al centro della difesa Varane e sulla sinistra Marcelo, bloccato dalla tornata elettorale che lo ha costretto a vestire il ruolo di scrutatore. Davanti Zidane schiera il tridente, con Benzema in mezzo a Vinicius Junior e Marco Asensio.

Anche Tuchel mischia le carte rispetto all'andata, e a farne le spese questa volta è Timo Werner, che farà largo al 21enne Kai Havertz, l'ex Bayer Leverkusen che in estate è costato 80 milioni di euro a Roman Abramovich. Confermati gli altri dieci/undicesimi titolari, con un leggerissimo cambio di modulo che dal 3-5-2 si trasforma in un3-4-2-1, con Mount che si alza sulla trequarti ad affiancare Pulisic in appoggio proprio di Havertz.

Dirigerà la gara il nostro Daniele Orsato.

SEGUI LA DIRETTA