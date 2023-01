Coppa Italia, le partite e il calendario degli ottavi, si parte stasera con Inter-Parma, giovedì ​Roma-Genoa

Dopo la ripresa del campionato, anche la Coppa Italia entra nel vivo e riparte dagli ottavi di finale, al via stasera. Nel tabellone entrano in gioco le prima otto teste di serie, a partire dall'Inter di scena alle 21 contro il Parma a San Siro. Si prosegue mercoledì, sempre al Meazza, stessa ora, per Milan-Torino. Giovedì Fiorentina e Sampdoria si sfideranno al Franchi alle 18. Poi il Genoa, seconda squadra della Serie B oltre al Parma, se la vedrà contro la Roma all'Olimpico. Il quadro dei quarti si completerà martedì (Napoli-Cremonese alle 21) e giovedì prossimo (Atalanta-Spezia ore 15, Lazio-Bologna ore 18, Juventus-Monza ore 21).

Inter-Parma: martedì 10 gennaio alle 21 (Canale 5)

Milan-Torino: mercoledì 11 gennaio alle 21 (Canale 5)

Fiorentina-Sampdoria: giovedì 12 gennaio alle 18 (Italia 1)

Roma-Genoa: giovedì 12 gennaio alle 21 (Canale 5)

Napoli-Cremonese: martedì 17 gennaio alle 21

Atalanta-Spezia: giovedì 19 gennaio alle 15

Lazio-Bologna: giovedì 19 gennaio alle 18

Juventus-Monza: giovedì 19 gennaio alle 21