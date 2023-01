Bale annuncia il ritiro dal calcio a 33 anni

A 33 anni Gareth Bale ha annunciato con un post sui suoi profili social il ritiro dal calcio giocato. L'attaccante gallese, recente vincitore del campionato MLS con il Los Angeles FC, in carriera ha vestito le maglie di Southampton, Tottenham e Real Madrid prima della breve esperienza negli Stati Uniti. Tra i suoi principali successi, Bale ha vinto cinque volte la Champions League con il Real Madrid e tre volte il campionato spagnolo. È stato il giocatore più costoso del calcio mondiale quando i blancos lo ingaggiarono dal Tottenham per 85,3 milioni di sterline nel settembre 2013.

Il messaggio

"Mi sento incredibilmente fortunato ad aver realizzato il mio sogno di praticare lo sport che amo. Mi ha davvero regalato alcuni dei momenti più belli della mia vita - ha scritto il gallese -. Dal mio primo tocco a Southampton fino all'ultimo con LAFC e tutto quello che c'è stato in mezzo, ho costruito una carriera per cui provo immenso orgoglio e gratitudine. Un pensiero anche ai miei genitori e mia sorella, senza la vostra dedizione in quei primi giorni, senza una base così solida, non sarei qui ora, quindi grazie per avermi messo su questa strada e per il vostro incrollabile sostegno. Così, vado avanti con l'attesa della prossima tappa della mia vita. Un tempo di cambiamento e transizione, un'opportunità per una nuova avventura...".