Ultimo aggiornamento: 13 Giugno, 00:21

TORINO - Da salvare per la Juve c’è il risultato e poco più, perché ottiene la finale di Coppa Italia ma non riesce a battere un Milan in 10 per quasi tutta la partita, e senza tre pedine fondamentali come Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez. Il Milan esce a testa alta, con due pareggi e qualche rimpianto soprattutto nella semifinale di andata, mentre allo Stadium tiene testa ai bianconeri con coraggio e orgoglio, ma dopo l’espulsione di Rebic (entrata killer su Danilo al 16’ del primo tempo) la strada si fa decisamente più in salita.A folate invece la Juventus che parte forte, sbaglia un rigore (il secondo in maglia bianconera di Ronaldo dopo quello contro il Chievo) e non riesce a concretizzare la superiorità numerica, incapace di trovare la via del gol nonostante il valzer di attaccanti alla corte di Maurizio Sarri. Serata storta di CR7 che non ne azzecca una, nemmeno da centravanti affiancato da Dybala e Douglas Costa. Il Milan tiene botta, subisce il palleggio bianconero ma ha un paio di occasioni addirittura per passare in vantaggio nel finale. La Juve invece macina ma non finalizza, ancora piuttosto “imballata” soprattutto negli ultimi 30 metri, impossibile aspettarsi brillantezza e schemi a memoria dopo 3 mesi di sosta, però Ronaldo per primo, ma anche i compagni fanno veramente poco per blindare la finale di Coppa Italia, in bilico fino al recupero del secondo tempo. Dalla panchina Bernardeschi, Khedira, Cuadrado e Rabiot non incidono, la sensazione - come prima dell’ultima di campionato contro l’Inter - è che Sarri non abbia ancora trovato la quadratura di una squadra dall’enorme potenziale.