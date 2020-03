LEGGI ANCHE

Dopo un lungo tira e molla, il Barcellona esce allo scoperto sulla questione stipendi e a parlare è proprio il capitano Leo Messi con un comunicato ufficiale: «Si è scritto e si è detto molto sulla prima squadra delin riferimento agli stipendi dei giocatori durante questo periodo. Vogliamo chiarire che la nostra volontà è sempre stata quella di applicare un ribasso degli stipendi che percepiamo, perché capiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale e siamo i primi che abbiamo sempre aiutato il club quando ce lo ha chiesto. Incluso molte volte che lo abbiamo fatto di nostra iniziativa, in altri momenti che ritenevamo necessari o importanti».«Non smette di sorprenderci che all'interno del club qualcuno ci abbia messo pressione per fare qualcosa che noi avremmo fatto comunque» ha continuato il fenomeno argentino. «Dalla nostra parte, è arrivato il momento di annunciare che, a margine della decurtazione del 70% dei nostri stipendi,del loro stipendio fino a quando durerà questa situazione. Se non abbiamo parlato finora è perché la priorità per noi era trovare soluzioni che fossero reali per aiutare il club e i più colpiti da questa situazione. Forza».