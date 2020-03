TORINO La Juve in fuga dal coronavirus. Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira hanno interrotto in anticipo la quarantena, per fuggire da Torino. I tre giocatori della Juventus - sottoposti ad isolamento volontario così come gli altri 128 dipendenti bianconeri dopo la positività di Rugani e Matuidi- hanno informato la società e sono partiti, tornando nei rispettivi Paesi d’origine. In particolare Higuain, la scorsa notte, si è presentato all’aeroporto di Caselle, con volo privato diretto a Buenos Aires per raggiungere la mamma malata e la famiglia, dopo gli scali in Francia e Spagna. Il Pipita avrebbe presentato un certificato medico con esito negativo al tampone per Covid-19 agli agenti aeroportuali, non è escluso che la fuga possa coinvolgere anche altri giocatori nei prossimi giorni.