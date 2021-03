Danilo D'Ambrosio costretto a fermarsi: il terzino dell'Inter è risultato positivo al Covid-19. A comunicarlo è stata la società nerazzurra in una nota ufficiale: «FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario».

Già domenica l'esterno era destinato alla panchina ma poi aveva fatto rientro a Milano prima del fischio d'inizio. Ora è in isolamento e nei prossimi giorni i nerazzurri sosterranno nuovi test per scongiurare altre positività nel gruppo squadra.

Ultimo aggiornamento: 17:50

