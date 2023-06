Di Maria saluta la Juventus: «Non sono riuscito a vincere ma ho dato tutto»

«Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata. Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto per aiutare il club a continuare a vincere titoli, ma non è stato possibile. Me ne vado con il sapore amaro di non esserci riuscito, ma con la felicità di portare con me molti amici di questo meraviglioso spogliatoio del quale ho fatto parte». Così, attraverso i propri canali social, Angel Di Maria saluta così la Juventus. «Grazie a tutti i miei compagni per l'affetto che mi hanno riservato sin dal primo giorno, mi sono sempre sentito come a casa. Un grande saluto a tutti gli Juventini per il loro affetto quotidiano. Un grande abbraccio. Vi porto nel cuore», conclude il Fideo.