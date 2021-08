Ultima giornata di calciomercato per i club di Serie A, che avranno tempo fino alle 20 odierne per rifinire e consolidare le rispettive rose. Per il mercato in uscita, però, ci sarà tempo fino alle 23. Le società più attive nelle ultime 48 ore sono state la Juventus e la Lazio, che stanno cercando di rimediare alle partenze di Cristiano Ronaldo da una parte e di Joaquin Correa dall'altra. Per i bianconeri, che in mattinata hanno ufficialmente annunciato il ritorno del figliol prodigo Moise Kean, è rispuntato il nome di Mauro Icardi, in una trattativa che sembra ancora difficilissima, anche perché l'argentino non spinge per andare via da Parigi; i biancocelesti, invece, hanno mollato volontariamente la pista che portava a Kostic dall'Eintracht Francoforte, e stanno provando a rimediare mettendo a segno il colpo Mattia Zaccagni dal Verona. Nessuna trattativa di rilievo invece per quanto riguarda il calcio internazionale, con il solo nome di Mbappè a tenere banco, e il cui futuro resta ancora molto incerto nonostante il Psg non sembri intenzionato a cedere, perlomeno non alle cifre offerte fino ad ora dal Real Madrid.

Ore 17.29: LA SAMPDORIA VIRA SU CAPUTO

Sembra ormai sfumata la pista Petagna per il club blucerchiato, che ora ha messo gli occhio su Francesco Caputo, in forza al Sassuolo.

Ore 17.09: ADANA DEMIRSPOR, MONTELLA NUOVO ALLENATORE

L'ex tecnico di Roma e Fiorentina si è accordato con il club turco in cui milita Balotelli

Ore 16:40: CAGLIARI, SI SONDA LA PISTA KEITA

L’attaccante, già nel mirino della Sampdoria e che ad inizio estate era anche stato accostato di nuovo all'Inter, è in uscita dal Monaco.

Ore 16.34: SAMPDORIA, UFFICIALE DRAGUSIN

Il contratto del calciatore preso in prestito dalla Juventus è stato appena depositato. Ufficiale anche il prestito di Ihattaren, sempre in arrivo dai bianconeri.

📄 | OFFICIAL#Ihattaren si veste di blucerchiato: arriva in prestito dalla @juventusfc. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) August 31, 2021

Ore 16.00: SASSUOLO, BERARDI POTREBBE RESTARE

Domenico Berardi verso la permanenza in terra emiliana. L’attaccante del Sassuolo era stato corteggiato dalla Fiorentina in questa estate di mercato, ma non è stato trovato nessun accordo.

Ore 15.43, JUVENTUS, UFFICIALIZZATO L'ARRIVO DI IHATTREN

Attraverso il profilo Twitter ufficiale, la società bianconera ufficializza l'arrivo del giovane Mohamed Ihattaren, marocchino classe 2002 proveniente dal Psv Eindhoven che dovrebbe essere girato in prestito alla Samp.

Ufficiale: Mohamed Amine Ihattaren è un giocatore della Juventus https://t.co/0RFIl8VyIS pic.twitter.com/h0G4Di2KNT — JuventusFC (@juventusfc) August 31, 2021

Ore 15.05: ROMA, OLSEN VERSO L'ACCORDO CON LO SHEFFIELD

Sembra ormai definito il futuro del portiere Robin Patrick Olsen, che sta cercando l'accordo sull'ingaggio con gli inglesi dello Sheffield United.

Ore 15.01: LAZIO, ZACCAGNI IN TRATTATIVA CON I BIANCOCELESTI PER DEFINIRE L'INGAGGIO

L'agente del giocatore Tullio Tinti è al telefono per definire gli ultimi dettagli dell'approdo nella capitale del classe 1995 del Verona. Trattativa verso la conclusione.

Ore 14.59: INTER, UFFICIALE IL RINNOVO DI AGOUME'

L'Inter ha comunicato attraverso il suo profilo Twitter ufficiale il rinnovo del centrocampista fino al 30 giugno 2025.

📑 | COMUNICATO Prolungato il contratto di Lucien Agoume fino al 2025 👇https://t.co/2OXSypxi4y — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) August 31, 2021

Ore 14.56: MILAN, UFFICIALE L'ARRIVO DI MESSIAS DAL CROTONE

Raggiunto definitivamente l'accordo tra il Milan e il Crotone per l'arrivo in rossonero del brasiliano classe 1990. Alla società calabrese vanno 2.6 milioni di euro per il prestito più possibili 5,4 milioni di euro per il riscatto (+1 di bonus).

Ore 14.18: FIORENTINA, AMRABAT POTREBBE RESTARE

Il talento classe 1996 della Viola potrebbe restare a Firenze, dopo un estate di rumors che lo avevano visto più volte vicino a trasferirsi all'Atalanta e al Torino.

Ore 13.55: SASSUOLO, DALL'OLANDA ARRIVA HARROUI

Il centrocampista arriva in terra emiliana dopo i tre anni spesi allo Sparta Rotterdam tra Eredivisie e Eersta Divisie.

Ore 13.48, ATALANTA, CEDUTO LAMMERS

L'attaccante olandese si accasa in Germania temporaneamente, e viene ceduto in prestito oneroso senza obbligo di riscatto all'Eintracht Francoforte.

Ore 13.40: EMPOLI, PRESO FEDERICO DI FRANCESCO

Alla corte di Aurelio Andreazzoli, nonostante il brillante inizio di campionato suggellato dalla vittoria per 1 a 0 contro la Juventus a Torino, arriva anche Federico Di Francesco, che l'anno scorso vestiva la maglia della Spal. La formula dell'acquisizione del classe 1994 è un prestito con diritto di riscatto.

Ore 13.33: PARMA, IN ARRIVO TAVARES

Il giocatore arriva da svincolato e firma un contratto quadriennale fino al 2025. Nell'ultima stagione aveva giocatore nel Leicester U23.

Ore 13.05: MILAN, ADLI E' UFFICIALMENTE UN CALCIATORE ROSSONERO

Ore 12.56: JUVENTUS, NESSUN PASSO AVANTI PER PJANIC

Resta in salita il possibile ritorno di Pjanic. La società bianconera ribadisce che il mercato in entrata è chiuso

Ore 12.48: TORINO, UFFICIALE L'ARRIVO DI BREKALO

Ufficiale il passaggio del croato dal Wolfsburg al club piemontese, che ottiene il giocatore in prestito con diritto di riscatto fissatto alla cifra di circa 12 milioni di euro.

𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗮 𝗧𝗼𝗿𝗶𝗻𝗼

𝗕𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗧𝗼𝗿𝗼 pic.twitter.com/iCzNQ6r4l7 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 31, 2021

Ore 12.42: BOLOGNA, TOMIYASU CEDUTO ALL'ARSENAL

Il difensore giapponese ceduto a titolo definito ai Gunners. Le cifre dell'affare si aggirano intorno ai 20 milioni di euro di parte fissa più 3 di bonus.

Ore 12.33: MANCHESTER UNITED, CAVANI DOVREBBE RESTARE

C'era incertezza sul futuro del calciatore uruguagio dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Le probabilità di permanenza dell'ex Napoli, però, nelle ultime ore sono decisamente aumentate, con Ole Gunnar Solskjær che potrà fara affidamento ad una coppia d'attacco di assoluto valore. Su di lui c'è però un interessamento del Barcellona, ma la pista resta complicatissima.

Ore 12.30: BOLOGNA, TOMIYASU IN USCITA

Sirene inglesi per Takehiro Tomiyasu, che potrebbe partire destinazione Premier League. Su di lui starebbe puntando l'Arsenal, che dopo le prime disastrose uscite contro Chelsea e Manchester CIty ha l'obiettivo di rinforzare il reparto difensivo. L'agente del giocatore sarebbe già a Londra per intavolare la trattativa.

Ore 12.03: SAMPDORIA, VICINA LA CHIUSURA PER DRAGUSIN

Ancora molto attiva la società blucerchiata dopo i colpi della gironata di ieri. I genovesi starebbero pensando a Radu Dragusin, difensore classe 2002 della Juventus, per potenziare il reparto difensivo.

Ore 11.53: PORDENONE, RASTELLI NUOVO ALLENATORE

La squadra friulana è la prima a cambiare allenatore in questa stagione, e avviene dopo subito i 5 gol contro lo Spezia. La società non ha digerito la pesante sconfitte e il sostituto definitivo è stato identificato in mister Massimo Rastelli, che va a sostituire Massimo Paci.

Ore 11.49: TORINO, TRATTATIVA PER BREKALO

Il direttore tecnico della società granata Davide Vagnati e l'agente del giocatore si sono incontrati per stabilire le cifre per portare il calciatore croato alla corte di Ivan Juric. Trattativa in stadio avanzato per soffiarlo alla Lazio, che ci aveva messo gli occhi sopra dopo aver rinunciato a Kostic dall'Eintracht Francoforte.