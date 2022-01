Diretta Roma-Juventus 1-1 dopo i primi 45': apre Abraham di testa, risponde Dybala con il sinistro

All'Olimpico arriva la Juventus: e la Roma di José Mourinho deve cercare subito di mettersi alle spalle la sconfitta di San Siro contro il Milan. Anche perché per i giallorossi è un bivio per la Champions League. Un'altra sconfitta significherebbe mandare in archivio ogni possibile speranza. Anche i bianconeri hanno bisogno di punti dopo il pari contro il Napoli. Allegri rispolvera il 4-2-3-1 dove dietro le scelte sono obbligate. Per Mou fuori anche Zaniolo che si aggiunge agli squalificati Mancini e Karsdorp. Maglia da titolare per l'ultimo arrivato Maitland-Niles. Si parte alle 18:30.

PRIMO TEMPO

Apre Abraham che di testa anticipa tutti. Risponde Dybala con il mancino. Allegri perde Chiesa per infortunio, dentro Kulusevski. In generale meglio la squadra di Mou.

49' Occasione identica a quella dei primi minuti. Solamente che stavolta Abraham da pochi passi manda altissimo. Forse il colpo di testa di Smalling avrebbe potuto mettere in difficoltà Szczensy. Ma l'inglese impedisce tutto.

45' Saranno quattro iminuti di recupero in questo primo tempo.

38' Fase confusa, e meno bella, della partita. Dopo un avvio a mille la Roma sta respirando. La Juve invce sembra aver preso le misure.

30' Chiesa non ce la fa. Allegri costretto al cambio. Entra Kulusevski. L'esterno è uscito tra la lacrime. Dalle prime immagini sembra un problema al ginocchio.

24' Apprensione per Mou: Abraham ha qualche problema muscolare. Si scalda Shomurodov.

18' GOL JUVENTUS: Lampo della squadra di Allegri che trova subito il pari. Chiesa sgasa a sinistra e trova Dybala al limite. Controllo perfetto e sinistro che batte Rui Patricio. Alla prima occasione, la Juve pareggia.

16' Ancora Roma. La Juve in campo propio non c'è. Cristante ci prova con la botta dal limite. Szczesny blocca.

14' Proteste Roma per un tocco di mano di de Ligt in area: calcia Pellegrini, la sfera prima tocca il piede del difensore olandese e poi schizza sul braccio. L'arbitro decide per il calcio d'angolo. Decisione corretta.

11' GOL ROMA: Passa e anche con merito la squadra di Mourinho. Calcio d'angolo battuto alla perfezione da Veretout, Abraham anticipa tutti sul primo palo, e batte Szczesny. Quattordicesimo centro in stagione per l'attaccante inglese.

7' Roma aggressiva. Che guadagna un altro angolo: Smalling rimette in mezzo di testa e trova un'altra conclusione aerea di Abraham: Szczesny blocca sulla linea.

3' Primo calcio d'angolo per la Roma: in elevazione colpisce Cristante: pallone alto.

1' Iniziata la partita all'Olimpico

Roma-Juventus, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ibanez, Cristante, Smalling; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Felix, Abraham. All.: Mourinho.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, De Sciglio; Bentancur, Locatelli; McKennie, Dybala, Chiesa; Kean. All.: Allegri.

Arbitro: Massa

Dove vedere la partita in tv e in streaming

