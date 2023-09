Euro avversari, il Real vince ed è primo: 3-0 al Girona

Niente turnover, ma vittoria larga. Il Real Madrid chiude con un 3-0 il suo ultimo turno di campionato prima del confronto Champions contro il Napoli di Rudi Garcia. Per Ancelotti una vittoria importante visto che il Girona conservava un punto di vantaggio sui Blancos, ora primi in classifica con 21 punti e una distanza di vantaggio sul Barcellona.

Le reti di Joselu, Tchouameni e ancora di Bellingham, titolare dal primo minuto Vinicius Junior, pronto per la trasferta del Maradona. Vince anche il Braga, altro componente del gruppo C di Champions League: 4-2 in trasferta contro la Estrela Amadora per riavvicinare almeno la zona Champions League in classifica. Ancora un ko per l'Union Berlino: 0-1 dei tedeschi in casa dell'Heidenheim, ora la squadra di Bonucci è all'11° posto in classifica ben lontana dai fasti di un anno fa.