Europei, Gravina: «Fiducioso su Olimpico aperto ai vaccinati»

Tifosi all'Olimpico durante gli Europei. Non è un'ipotesi da escludere secondo il numero uno della Federcalcio Gabriele Gravina: «Ho avuto garanzie dalla Uefa. Ci siamo aggiornati al 5 aprile, nelle prossime settimane ci sarà una scambio di riflessioni per permettere l'ingresso dei tifosi all'Olimpico - ha detto a margine del consiglio federale. Mi auguro di poter convincere il Comitato Tecnico Scientifico non appena la pandemia allenterà la presa e aumenterà il numero dei vaccinati».

Gravina si è dunque detto ottimista sul fatto che nonostante la pandemia il Campionato europeo possa mantenere la sua formula itinerante, con la gara inaugurale e altri tre match in programma allo Stadio Olimpico. Sulla possibilità di permettere in prima battuta l'ingresso negli stadi a medici e infermieri vaccinati, il presidente federale ha aggiunto: «È una mia proposta, mi farebbe piacere anche una piccola presenza di questi appassionati di calcio che hanno dato un segno di grande responsabilità in questi mesi».

Ultimo aggiornamento: 15:46

