Feldi Eboli, ai saluti Mario Quinto: sabato il recupero contro Verona

Mario Quinto lascia la Feldi Eboli. Dura dunque pochi mesi l'avventura in rossoblu del laterale classe 2001, approdato la scorsa estate alla corte del presidente Di Domenico. L'atleta ha inciso particolarmente nella formazione under 23 giunta fino agli ottavi di finale della Coppa Divisione.

Intanto la squadra di Samperi, in attesa di conoscere la data in cui si recupererà l'ultimo scorcio del derby esterno con lo Sporting Sala Consilina, si sta preparando per un altro recupero. Sabato 16 dicembre prossimo le volpi renderanno visita all'Olimpia Verona, “Cenerentola” del campionato di Serie A ancora ferma al palo in classifica dopo 11 gare disputate.

Un'occasione importante per i ragazzi di Samperi, per ritrovare punti importanti in classifica, riscattare i due pesanti ko casalinghi di fila contro Olimpus Roma e Napoli, ma soprattutto per riagganciare la zona playoff del massimo campionato di futsal.