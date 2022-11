Feldi Eboli eliminata tra gli applausi dalla Champions League

La Feldi Eboli esce con grande onore dalla prima esperienza in Champions League, subendo una sonora quanto prevedibile sconfitta contro lo Sporting Lisbona nell'ultimo match dell'élite round.

Alla vigilia era ben noto che sarebbe stata una missione impossibile. Per entrare nella storia e guadagnare la final four, infatti, le volpi di Salvo Samperi avrebbero dovuto vincere con 4 gol di scarto sui vicecampioni d'Europa, con un risultato di almeno 6-2.

E avrebbero dovuto farlo pur facendo a meno dell'infortunato Dalcin oltre che degli squalificati Venancio e Guilhermao. Di fronte c'era uno Sporting che vanta un roster impressionante, con tre squadre in una e anche un gruppo di giovani davvero di primissimo piano.

La Feldi Eboli non rinuncia a giocarsela a viso aperto, creando anche diverse occasioni da gol e chiamando a vari interventi il portiere Guitta, tra i top al mondo nel suo ruolo. Termina col punteggio di 5-0, ma all'intervallo i lusitani arrivano col minimo vantaggio, frutto forse dell'unica disattenzione concessa dai ragazzi di Samperi.

A onor di cronaca, il tabellino reca in calce le firme di Zicky Té, Cavinato, Miguel Ângelo, Diogo Santos e Sokolov. Con i biancoverdi che dilagano nella ripresa complice anche un pizzico di stanchezza subentrata tra le fila della Feldi dopo un primo tempo giocato a ritmi indiavolati. Va bene comunque anche così, con un bilancio senza dubbio positivo per il club di patron Gaetano Di Domenico, alla sua prima esperienza in Champions League e arrivato a un passo dal potersi giocare uno storico accesso alla final four.