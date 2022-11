Ancora una vittoria in rimonta per la Feldi Eboli, che sul parquet amico del PalaSele ribalta la L84 grazie a un Luizinho al solito sopra le righe. La tripletta del numero 22 consente alle volpi di portare a casa il bottino pieno, dopo aver rischiato un inatteso scivolone interno.

Non è stata la miglior partita per i ragazzi di Samperi, complice forse il pensiero alla prossima settimana dedicata all'impegno nell'élite round di Champions League. Mercoledì, giovedì e sabato le volpi giocheranno ad Aversa le sfide valide per il secondo turno di Coppa dei Campioni. Un impegno proibitivo, al quale però la Feldi approccia con la consapevolezza di non aver nulla da perdere.

La gara con L84 viaggia a lungo sul filo dell'equilibrio. Gli ospiti sono ben disposti in campo ed Eboli fa fatica a trovare spazi. All'8' Luizinho apre le marcatura su punizione, ma il quintetto di Samperi non trova lo spunto giusto per allungare. E allora gli ospiti riescono a rimettere le cose in pari in chiusura di frazione con Basso.

Quest'ultimo dopo 2' della ripresa rimedia una doppia ammonizione per fallo a palla lontana su Guilhermao. Tuttavia la Feldi non approfitta dei 2 minuti di superiorità numerica. Anzi subisce l'inatteso vantaggio della L84 - in rete l'ex di turno Josiko - dopo pochi secondi dal ritorno in campo del quinto uomo.

Il palo ferma il solito Luizinho dopo un minuto, così come accade sul diagonale di Cuzzolino sul fronte opposto. A metà frazione la Feldi raggiunge il bonus falli ma L84 fallisce ben due tiri liberi. Non si arrendono i padroni di casa e Luizinho si carica sulle spalle la squadra, firmando la sua tripletta personale al 15' e al 19'. Nelle ultime battute Dalcin di piede salva su Tuli, blindando 3 punti che confermano la Feldi al secondo posto in Serie A, in attesa del big match tra l'Olimpus Roma e la capolista Napoli Futsal.