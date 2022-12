Feldi Eboli, vittoria scacciacrisi: a Pistoia stop al filotto negativo

Cinquina scacciacrisi per la Feldi Eboli, che batte a domicilio il Futsal Pistoia e prova a cancellare il periodo nero seguito alla eccezionale esperienza in Champions League. Punteggio finale di 1-5 in favore delle volpi, scese in campo finalmente col piglio giusto nonostante qualche assenza.

A metà primo tempo i ragazzi di Samperi indirizzano la gara portandosi sullo 0-3. Caponigro, Guilhermao e Baroni i marcatori, con Pasculli che mantiene inviolata la porta rossoblu fino all’intervallo. Nella ripresa i toscani provano ad accelerare, ma è la Feldi a trovare ancora la via della rete con Luizinho, bravo a capitalizzare uno schema su calcio piazzato.

Il parziale 0-4 scioglie mentalmente il roster ebolitano. Ugas realizza il gol della bandiera per i pistoiesi, che recriminano pure per il doppio palo colpito da Javi Roni, il migliore dei suoi. Luizinho va a prendersi la momentanea vetta solitaria in classifica marcatori realizzando la doppietta che chiude definitivamente i conti sul punteggio di 1-5.

Una boccata d’ossigeno dopo un tremendo filotto di sconfitte consecutive. La giusta medicina per proiettarsi al meglio alla brevissima pausa natalizia, ma soprattutto all’ultimo impegno dell’anno. Il 28 dicembre al PalaSele i ragazzi del presidente Di Domenico sfideranno i Campioni d’Italia dell’Italservice Pesaro.