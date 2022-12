Pescara-Napoli Futsal, gli azzurri a Rigopiano per distanziare le inseguitrici

Numeri azzurri. E non solo per le statistiche. Sono 6 i napoletani in rosa. Con ben 10 vittorie stagionali e una sola sconfitta, i punti totalizzati in 11 partite ammontano a 30. Lode meritata sul parquet per capitan Fernando Perugino e compagni. Messe a bersaglio 51 segnature, con una media gol di 4,6 gol a partita. Merito senz’altro del bomber-pivot Rodolfo Fortino e dello scatenato scugnizzo di Pianura Attilio Arillo, capocannoniere della serie A con 14 marcature. Marcio Ganho e soci hanno eretto un muro, alzato barricate, chiuso il ponte levatoio. La seconda miglior difesa del campionato è quella partenopea, che ha incassato 25 reti. Con queste premesse il Napoli Futsal si presenta alla trasferta di domani pomeriggio (ore 18.30) con il Pescara.

Vento in poppa. «L’aumento del gap con le nostre inseguitrici ci dà consapevolezza che stiamo svolgendo bene il nostro lavoro», osserva il portiere brasiliano. Olimpus Roma in ritardo di 6 lunghezze, si sono portati a -9 dalla vetta Stefano Mammarella e soci. Terza forza del torneo gli abruzzesi, che hanno battuto 6-1 la Feldi Eboli al PalaRigopiano. «Nelle ultime gare abbiamo dimostrato la forza del nostro gruppo, nonostante qualche assenza importante», prosegue il classe 1998. «Siamo consapevoli della nostra forza e possiamo vincere contro chiunque», ribadisce Ganho.

«Affrontiamo la miglior difesa della regular season e abbiamo studiato bene la partita», argomenta l’estremo difensore carioca. «Daremo il massimo e faremo del nostro meglio», dichiara Marcio, stimolato dal duello interno con Lorenzo Pietrangelo. «Ogni competizione ci serve per crescere. C’è rispetto tra di noi, lavoriamo con umiltà e tanta grinta. Siamo due grandi portieri, sempre pronti ad aiutare la squadra». Quinquennio all’ombra del Vesuvio. «Grazie al club presieduto da Serafino Perugino sono cresciuto come uomo e sportivo», conclude Ganho.

Il tecnico David Marìn si gode il momento. «Giochiamo contro una rivale d’alta quota. I nostri avversari stanno facendo bene e sarà dura: hanno giocatori giovani e d’esperienza che si mescolano bene». Regolarità. «Stiamo portando avanti un cammino fantastico. Dobbiamo continuare su questa strada: essere primi in questa parte di stagione ci dà tanta fiducia».

A disposizione dell’allenatore spagnolo Rafinha e Fortino. «Non certo il paraguaiano Javier Adolfo Sala Salas, che necessita di un altro po’ di tempo. Le assenze hanno innalzato il nostro livello ed è importante saper aspettare e presentarsi al momento opportuno». Anche queste le indicazioni di Marìn ai suoi interpreti.