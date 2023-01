Gattuso, disavventura a Valencia: ladri in casa mentre era in campo

Brutta avventura per Gennaro Gattuso e la sua famiglia: alcuni ladri, infatti, hanno fatto irruzione a casa dell'ex allenatore di Milan e Napoli mentre era in campo con il suo Valencia. Come riportato da Mundo Deportivo, però, il "colpo" non sarebbe andato a segno: i malviventi, infatti, sono stati messi in fuga dal sistema d'allarme (videocamere, sensori di movimento e persino due cani da guardia) installato dallo stesso Gattuso al suo arrivo in Spagna.

L'allenatore calabrese si è reso conto della disavventura solo una volta rientrato a casa: durante la tentata irruzione, infatti, l'appartamento era per fortuna vuoto mentre lo stesso Gattuso era in campo con il suo Valencia per affrontare il Cadiz in campionato (partita persa 0-1 dagli uomini di Ringhio).