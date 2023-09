Insigne contro Messi: Leo ne fa 4 al Toronto di Lorenzo

Si ritrovano in campo ancora una volta Lorenzo Insigne e Leo Messi, oggi simboli di Toronto e InterMiami dopo essersi già affrontati in campo tra Barcellona, Napoli, Argentina e Italia. A vincere, ancora una volta, è l'argentino: la squadra della Florida batte 4-0 il Toronto di Insigne e Bernardeschi nella notte, un poker che non lascia spazio a troppe interpretazioni e che tiene i canadesi dell'ex capitano napoletano sui bassifondi della classifica.