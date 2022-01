È il momento del debutto dei campioni di Supercoppa: l'Inter di Simone Inzaghi fa il suo esordio in Coppa Italia ospitando, allo Stadio "Meazza", l'Empoli di Andrea Andreazzoli nel match valido per gli ottavi di finale. I nerazzurri, che vanno a caccia di questo trofeo che manca in bacheca dal lontano 2011, vivono un ottimo momento di forma e hanno tutta l'intenzione di arrivare fino in fondo alla competizione; i toscani arrivano invece all'appuntamento dopo avere eliminato al secondo turno il Verona con un rocambolesco 4-3.

Segui la diretta di Inter-Empoli

Correa infortunato esce dal campo in lacrime

Inter-Empoli, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): I. Radu; D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Gagliardini, Vidal, Vecino, Darmian; J. Correa, L. Martinez. All.: S. Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Viti, S. Romagnoli, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; Zurkowski; Cutrone, Pinamonti. All.: Andreazzoli.

ARBITRO: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Bottegoni e Margani. Quarto uomo: Colombo. Var: Giua. Avar: Vivenzi.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia tra Inter e Empoli, in programma alle ore 21.00 allo Stadio "Meazza" in San Siro di Milano, sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.