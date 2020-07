Ultimo aggiornamento: 15:14

, una trattativa mai nata. Per ora. In realtà, alsono ottimisti: larinnoverà il contratto in scadenza il. Nonostante i tanti malumori dell’argentino, che partono dal mancato ritorno diin Catalogna alla debacle nella Liga con il titolo vinto dagli acerrimi rivali del. Vero che nel calcio mai dire mai, visto anche il trasferimento dialla Juventus nel 2018. A, in realtà, fa comodo che se ne parli. Tanto che per promuovere la visione in Cina del match di stasera, quello tra nerazzurri e Napoli (ore 21.45), la tv ufficiale del gruppo ha mostrato l’ombra di Messi esultante, proiettata sulla facciata del, il simbolo di Milano, rilanciata su Twitter . Nessuna smentita. A parte quell’ad Beppe Marotta che l’aveva definita voce da «fantacalcio». Questa iniziativa ha diviso il tifo nerazzurro a metà. C’è chi sogna il grande colpo e l’approdo di Messi all’Inter; chi invece si è sfogato indignato: «Basta prese in giro», ricordando anche il caso, che due estati fa sembrava potesse sbarcare alla Pinetina, ma che invece è rimasto sempre al Real Madrid di Zinedine Zidane. Queste voci su Messi in nerazzurro sono nate qualche giorno fa perché il padre dell’argentino,, ha preso casa nel capoluogo lombardo, in zona Porta Nuova, a due passi dalla nuova sede interista. In Spagna raccontano che lo abbia fatto per trasferire in Italia residenza e la gestione economica del figlio (che lui amministra). In questo modo, infatti, la Pulce potrà godere dei benefici fiscali previsti dalper chi dopo anni all’estero sceglie il nostro paese. E Suning si diverte ad alimentare le voci.