Inter, Inzaghi: «Una finale che potrebbe condizionare il resto della stagione, siamo pronti»

L’Inter è pronta a difendere la Supercoppa Italiana vinta nel gennaio 2022, a San Siro, ai supplementari contro la Juventus. I nerazzurri sembrano stare meglio del Milan: «Sappiamo l'importanza del match, per di più è un derby in finale. Ho letto che è accaduto solo due volte nella storia. Cercheremo di fare una grande gara, è il primo trofeo stagionale e vogliamo fare bene», le parole di Simone Inzaghi. «Derby del riscatto? Lo considero un trofeo, non tutte le squadre riescono ad arrivarci. È il prosieguo di chi ha vinto la scorsa stagione, sappiamo cosa rappresenta. Vogliamo difendere la coppa conquistata lo scorso gennaio».

Milan, Poli avvisa l'Inter: «Non abbiamo la pancia piena. Ma dobbiamo subire meno gol».

E ancora: «Abbiamo voglia di fare bene. Il derby è particolare, ne abbiamo fatti tanti la scorsa stagione. Sono sempre partite decise da episodi. Quello di quest’anno lo abbiamo perso senza meritarlo, nel primo tempo Milan superiore ma nella ripresa l’Inter avrebbe meritato di più». Questa finale potrebbe condizionare la stagione: «Condizionerà, se ne parlerà nei giorni successivi. L’anno scorso dopo la vittoria sulla Juventus eravamo in campo dopo tre giorni. Se ne è parlato solo per due giorni e mezzo, ma com’è giusto che sia tre giorni dopo si parlava dello 0-0 di Bergamo, quando si poteva fare meglio. Non dobbiamo fare tabelle, l’unico pensiero è il Milan». Molti i dubbi su Lukaku: «Ieri si è allenato parzialmente in gruppo. La speranza è che possa lavorare senza dolore, cosa che dopo Parma non è successa. Ieri ha fatto un lavoro parziale, oggi vedremo. Ma se non recuperasse per domani abbiamo speranza per l’Empoli. La crisi del Milan? Le finali sono partite a sé, bisognerà commettere zero errori, correre, giocare con intensità».