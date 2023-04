Inter-Monza 0-1, i nerazzurri falliscono il sorpasso al Milan: a segno Caldirola

La Champions fa un’altra vittima. Dopo i pareggi di Milan (1-1 a Bologna) e Napoli (0-0 contro il Verona), arriva la sconfitta dell’Inter con il Monza a San Siro: decide il gol di Caldirola, cresciuto nel vivaio del club di viale Liberazione. I nerazzurri falliscono il sorpasso ai rossoneri, rimanendo quinti a -1 dai rivali e dalla Roma, in campo domani contro l’Udinese. Certo, i nerazzurri nei primi 20’ cercano in tutti i modi di sbloccare il risultato, poi si spengono e alternano momenti nei quali creano qualche occasione e altri dove sono davvero troppi gli errori di impostazione. La prima palla gol è quella di Barella per Lukaku, ma il belga manda sul fondo un colpo di testa. Poi è il turno di Correa, ma la difesa dei biancorossi respinge, e Gosens, ma il tedesco non inquadra lo specchio della porta. Fino a quando è Di Gregorio a salvare il Monza dicendo no all’attaccante argentino, ex Lazio.

I nerazzurri calano il ritmo. Sono meno precisi e fanno fatica a saltare l’uomo. Allora ci prova il Monza. Prima in contropiede con Colpani – de Vrij spazza via il suo cross in area – poi è Izzo a mandare sopra la traversa un colpo di testa sugli sviluppi di un angolo. Nella ripresa c’è una doppia occasione per Lukaku. Il belga sfiora il vantaggio con un colpo di testa, ma ancora una volta Di Gregorio respinge. Poi è sempre Romelu a provarci con un tiro dal limite, ma il pallone si spegne sul fondo. Nel ribaltamento di fronte è il Monza ad andare vicinissimo all’1-0 con la conclusione di Dany Mota che sfiora l’incrocio. Inzaghi corre ai ripari con un triplo cambio: Brozovic, Calhanoglu (rientra dopo l’infortunio rimediato con la sua Nazionale) e Lautaro Martinez al posto di Asllani, Mkhitaryan e Correa. Ma segna il Monza con Caldirola e arriva la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite.