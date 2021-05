La Roma esce sconfitta da San Siro (1-3) ma non scivola in classifica grazie al successo della Juventus contro il Sassuolo. I giallorossi riscattano parzialmente un primo tempo deludente con i secondi quarantacinque minuti, durante i quali vanno più volte vicino al gol ma alla fine a prevalere è il collettivo dei campioni d'Italia.

Fonseca conferma Fuzato, ritrova Mancini in difesa e rilancia Dzeko in attacco. Conte risponde con Radu in porta e affianca Sanchez a Lukaku. L'approccio romanista non è da sottovalutare ma alla prima occasione l'Inter colpisce: Darmian serve da destra Brozovic che arriva in corsa e batte Fuzato da fuori area. La Roma accusa il colpo, Santon si addormenta ed è costretto a strattonare Sanchez per evitare il peggio.

Pochi minuti più tardi arriva il raddoppio di Vecino che sfrutta al meglio la sponda di Lukaku. L'incubo di un'imbarcata comincia ad essere concreto ma al 32' Dzeko riesce a trovare il corridoio giusto per Mkhitaryan che si inserisce alla grande e batte Radu. Prima del break da segnalare l'infortunio di Sanchez e un bel tiro di Perisic che finisce sopra la traversa.

Nella ripresa Fonseca inserisce subito El Shaarawy per Pedro. Al 56' Dzeko fa tutto alla perfezione: protegge palla, si gira ma colpisce il palo alla destra di Radu. La Roma spinge e Karsdorp costringe D'Ambrosio ad un salvataggio in corner. Ci prova anche Cristante che di testa sfiora il palo. Al 76' Conte richiama in panchina Darmian e Martinez, Lautaro si mostra subito contrariato e prende a calci una bottiglietta. Conte si volta dalla sua parte e lo invita a calmarsi. La Roma non riesce a pungere e l'Inter prende campo ma c'è ancora tempo per un salvataggio di Ranocchia che di testa anticipa El Shaarawy prima che il faraone potesse battere a rete con Radu a terra. Il gol che mette fine alla partita arriva a ridosso del 90': Hakimi scappa via in contropiede con i giallorossi completamente sbilanciati, il terzino appoggia a Lukaku che non deve fare altro che spingere in rete. La qualificazione alla prossima Conference League passa dal derby di domenica prossima.

90' + 3 - Fine partita

90' + 1 - Dzeko si libera di Ranocchia e prova il tiro: palla fuori di poco

89' - Chiude la gara l'Inter che segna il terzo gol in contopiede: Hakimi viene lanciato a rete senza avversari davanti, il terzino appoggia per Lukaku che deve solo spingerla in rete

87' - Doppio cambio per la Roma: fuori Darboe e Karsdorp dentro Carles Perez e Bruno Peres

86' - Occasione per la Roma: El Shaarawy prova a colpire di testa, Radu è battuto ma Ranocchia lo anticipa.

83' - Punizione di Young che cerca il primo palo. Palla fuori. Nell'azione successiva errore di Darboe che serve Pinamonti, l'attaccante calcia troppo alto. Proteste interiste per il contatto con lo stesso Darboe in area di rigore

81' - Ammonito Karsdorp, l'olandese commette fallo su Hakimi al limite dell'area di rigore

76' - Sostituzione per la Roma, fuori Cristante dentro Villar mentre Conte sostituisce Martinez e Darmian con Pinamonti e Young. Lautaro non sembra gradire la scelta del tecnico e sfoga il suo nervosismo con un calcio ad una bottiglietta. Conte lo invita a calmarsi

72' - Contropiede nerazzurro con Sensi che serve Hakimi sulla destra, il terzino entra in area ma il suo tiro viene deviato da Mancini

71' - Ammonizione per Kumbulla, fallo in attacco su Barella

68' - Combinazione volante tra Dzeko e Pellegrini. Il centrocampista prova il tiro di prima intenzione ma Radu blocca

65' - Roma vicino al gol con Cristante: cross da destra sfruttato benissimo dal centrocampista che colpisce di testa sfiorando il palo alla sinistra di Radu

60' - Continua a spingere la Roma, stavolta è Karsdorp che mette un buon pallone a centro area, D'Ambrosio riesce a salvare tutto e a mettere in corner

58' - Doppio cambio per l'Inter fuori Vecino e Perisic dentro Sensi e Hakimi

57' - Ancora occasione per Dzeko, innescato da El Shaarawy. Il centravanti trova però l'opposizione di Radu che devia in corner

56' - Occasionissima per la Roma: Dzeko spalle alla porta riesce a girarsi e ad esplodere il sinistro. Palla sul palo

53' - Cross di D'Ambrosio da destra, il pallone attraversa tutta l'aria ma Lautaro non ci arriva

52' - Conclusione di Pellegrini da fuori area, palla che si perde sul fondo

50' - Calcio d'angolo per la Roma, ottima azione di El Shaarawy che serve Pellegrini, il centrocampista viene fermato in corner dall'uscita di Radu

46' - Il secondo tempo si apre con una novità di formazione nella Roma: El Shaarawy al posto di Pedro

45' + 2 - Fine primo tempo

45' + 2 - Perisic al volo da fuori area, palla che termina sopra la traversa.

44' - Due minuti di recupero

42' - Tentativo di Mkhitaryan da fuori area, il tiro è però troppo centrale e Radu blocca senza difficoltà

41' - Pellegrini non aggancia e perde palla sul limite dell'area avversaria: potenziale occasione sfumata

35' - Problemi fisici per Sanchez che viene sostituito da Lautaro Martinez

34' - Bellissima azione dell'Inter: Sanchez con un colpo di tacco manda in porta Vecino, il tiro viene però respinto da Fuzato

32' - La Roma accorcia le distanze: Dzeko trova il corridoio per Mkhitaryan che si inserisce con un tempo perfetto in area di rigore e riesce a battere Radu

30' - Occasione per D'ambrosio che davanti a Fuzato non riesce a calciare come dovrebbe. Nessun problema per il portiere giallorosso

28' - Santon scivola davanti a Sanchez che può così correre indisturbato verso Fuzato. L'ex nerazzurro non può far altro che strattonarlo per evitare il peggio. Cartellino giallo

23' - Conclusione debole e centrale di Cristante da fuori area: Radu blocca senza problemi

20' - Raddoppio per l'Inter: Lukaku in area si libera facilment di Darboe, il belga serve Vecino che arriva in corsa e batte senza problemi Fuzato per il 2-0

18' - Conclusione di Barella da fuori area. Tentativo che si perde sul fondo

16' - Occasione nerazzurra: Lukaku fa da sponda per Vecino che calcia a lato

15' - Mkitartyan chiude il triangolo con Pellegrini, il numero 7 controlla e calcia verso Radu. Palla fuori

11' - Vantaggio nerazzurro: Darmian da destra prova il passaggio rasoterra per l'inserimento di Brozovic, il croato calcia di prima intenzione e non sbaglia

9' - Ottima azione Pedro-Karsdorp sulla destra: l'olandese serve Pellegrini che spara alto

7' - Pedro porta palla e prova il tiro da fuori: conclusione a lato con Dzeko che non riesce ad intervenire per sorprendere Radu

6'- Ammonito Darboe per un intervento su Sanchez

5' - Cross di Karsdorp da destra, pallone deviato e primo calcio d'angolo del match

2' - Dzeko tenta il passaggio in area di rigore verso Pellegrini ma colpisce invece Mkhitaryan. Nulla di fatto

1' - Calcio d'inizio battuto dall'Inter

Nella penultima trasferta della stagione, Fonseca cerca punti per chiudere nel migliore dei modi il campionato. Sul campo dell'Inter campione d'Italia, la Roma ritrova Mancini in difesa con l'ex Santon sulla corsia sinistra e Fuzato tra i pali. A centrocampo c'è la conferma per il giovane Darboe che giocherà accanto a Cristante mentre in attacco il titolare sarà Dzeko. Dall'altra parte Conte lancia Radu in porta e ritrova Skriniar e De Vrij con Brozovic a centrocampo. In avanti, accanto a Lukaku c'è Sanchez.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D'Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lukaku, Sanchez. Allenatore: Conte

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca