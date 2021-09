Bastano dieci minuti all'Italia B per passare in vantaggio nella sfida contro la Lituania, valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar del 2022. E a pensarci è Moise Kean che, alla mezz'ora, segna anche la sua doppietta personale (e il quarto gol per gli uomini di Roberto Mancini). In mezzo c'è tanto Giacomo Raspadori. Uktus gli nega il primo gol con la maglia della Nazionale azzurra deviando il suo tiro, ma l'attaccante che sostituisce Ciro Immobile al centro dell'area non si perde d'animo, anzi: nel giro di dieci minuti (ancora) riesce a mettere la firma su una partita che ha già dello storico: l'Italia non era mai riuscita a segnare quattro reti in trenta minuti. Nella ripresa, partecipa al festival del gol anche Giovanni Di Lorenzo. E poi è tutta accademia: la Svizzera è avvisata (e ha pure pareggiato contro l'Irlanda del Nord), e i due passi falsi proprio con gli elvetici e la Bulgaria potrebbero non pesare così tanto.

Italia-Lituania, le pagelle: Bernardeschi a colori, Kean e Raspadori serata di gloria

Italia-Lituania 5-0, la cronaca del match

SECONDO TEMPO

88' Berardi ci prova con una punizione dalla distanza ma non inquadra lo specchio della porta

73' L'autore della doppietta Kean lascia spazio a Berardi

65' Scamacca di testa sfiora il sesto gol per gli azzurri

60' Ancora doppio cambio per Mancini. Dentro Castrovilli e Scamacca, fuori Jorginho e Bernardeschi

55' Arriva dai piedi di Di Lorenzo la rete del 5-0 per l'Italia di Mancini

53' Raspadori in fuorigioco segna il quinto gol per gli azzurri, annullato

46' Doppio cambio per gli azzurri: Sirigu per Donnarumma e Calabria per Biraghi

PRIMO TEMPO

38' A Raspadori non riesce l'aggancio per il colpo del 5-0

30' Kean al volo, su assist di Bernardeschi, firma la sua personale doppietta

25' Con poco meno di dieci minuti di ritardo, Raspadori segna il primo gol con la maglia dell'Italia

22' Raspadori ancora pericoloso

21' Il tiro di Bernandeschi è oltre misura

14' Il secondo gol degli azzurri nasce dai piedi di Raspadori, ma è autorete di Uktus. L'attaccante del Sassuolo non segna, quindi, alla prima da titolare con la maglia della Nazionale

10' Kean porta in vantaggio gli azzurri: è 1-0 per l'Italia

9' Donnarumma non si fa sorprendere dal tiro degli avversari

2' Gli ospiti partono subito all'attacco: punizione e calcio d'angolo che non mettono problemi a Donnarumma

1' Pawson fischia il calcio d'inizio tra Italia e Lituania al Mapei Stadium di Reggio Emilia

Italia-Lituania, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Raspadori, Kean. All. Mancini

LITUANIA (4-2-3-1) Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Slivka, Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas. All. Razanauskas