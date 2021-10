A fare da teatro, oggi, alla semifinale tra Italia e Spagna non sarà Wembley come a Euro 2020, ma la Scala del calcio, lo stadio San Siro di Milano, il Giuseppe Meazza. Chiamatelo come volete, ma per la penultima partita di Nations League degli azzurri (e questo che vada bene o che vada male), ci saranno 37mila persone, una di più non sarebbe stato possibile. Il motivo è che c'è voglia di continuare a gioire dopo un'estate sportiva pazzesca, iniziata proprio con la vittoria sull'Inghilterra, in Inghilterra. Da quell'11 luglio, però, qualcosa è cambiato e il primo a farne i conti è proprio il ct Roberto Mancini. Ecco le formazioni della gara che sarà diretta dal fischietto russo Sergei Karasev.

PRIMO TEMPO

5' - Federico Chiesa parte subito forte: l'esterno azzurro vicino al gol

1' - Karasev fischia il calcio d'inizio a San Siro per la semifinale di Nations League tra Italia e Spagna

Italia-Spagna, le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): 21 Donnarumma; 2 Di Lorenzo, 19 Bonucci, 23 Bastoni, 3 Emerson Palmieri; 18 Barella, 8 Jorginho, 6 Verratti; 14 Chiesa, 20 Bernardeschi, 10 Insigne. Ct. Mancini

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Marcos Alonso; Koke, Busquets, Gavi; Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia. Ct. Luis Enrique