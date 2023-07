Italia, domani c'è la Svezia per il passaggio del turno. Bertolini: «Squadra completa». Dove vedere la partita in tv

Meno di 24 ore alla seconda partita del Mondiale. Domani mattina (9:30, diretta su Rai 1) la nazionale italiana di calcio femminile affronta la Svezia. Match che si potrebbe rivelare decisivo. Una vittoria ci manderebbe con un turno d'anticipo agli ottavi di finale. Ma anche un pareggio potrebbe essere ben accolto visto che poi, contro il Sudafrica il prossimo 2 agosto, le azzurre potrebbero giocare per il doppio risultato. Sì, nella notte l'Argentina in rimonta ha pareggiato contro le africane (2-2), un finale che fa sorridere l'Italia.

BERTOLINI

«La Svezia è una squadra completa, non ha una forza particolare ma ha due doti assai importanti a mio parere: molta intensità fisica e tecnica e ha delle individualità che conosciamo tutti». «La squadra ha fatto bene contro l'Argentina e stiamo lavorando su alcuni aspetti tattici. Dovremmo essere brave sulla gestione della palla, anche con una squadra molto intensa» ha confermato Milena Bertolini in conferenza stampa. La ct non si fida, e sa perfettamente che servirà qualcosa in più per portare a casa il risultato domattina. «Non si fermano mai, se sbagliano continuano sempre a giocare» ha detto invece Barbara Bonansea, che poi si è soffermata sulle difficoltà apparse nelle ultime uscite di trovare la via della rete: «L'importante è vincere, chi segna non è importante. Fare gol è una cosa bellissima, ma vincere è ancora più bello». Nella Svezia gioca Sembrant, compagna di squadra nella Juve e compagna di vita di Lisa Boattin. «Sembrant? Molto calma quando gioca, riesce sempre a essere fredda nelle scelte, e poi dietro riesce a posizionarsi bene.

Queste sono secondo me le sue migliori caratteristiche». Nella prima partita la bianconera non ha giocato, anche perché veniva da qualche acciacco fisico. Potrebbe farlo domani.

GRUPPO G: Risultati seconda giornata: Argentina-Sudafrica 2-2; Italia-Svezia (domani, sabato 29 luglio, 9:30)

Classifica: Italia 3, Svezia 3, Argentina 1, Sudafrica 1.

Passano agli ottavi di finale le prime due del girone.



INTANTO CAMBIA LA SERIE A

Nel frattempo in Italia da ieri è ufficiale il nuovo sponsor della Serie A: il massimo campionato femminile sarà Serie A Femminile Ebay. «La partnership conferma la profonda condivisione degli obiettivi - si legge nella nota - e La vision inclusiva di eBay appartiene anche alla FIGC, federazione capace di proiettare il gioco del calcio in una dimensione più equa e internazionale, riconoscendo alle calciatrici impegno, sacrificio e dedizione totale a questo sport attraverso il riconoscimento dei pieni diritti e delle tutele legate alla loro attività professionale».