Juventus e Udinese incrociano le armi quest'oggi nel capoluogo piemontese per la 16esima giornata di campionato. I bianconeri di Torino hanno perso l'imbattibilità in campionato nello scorso turno dopo la sconfitta per 3-1 sul campo della Lazio, accumulando così un'altra lunghezza nei confronti della capolista Inter; i friulani, dal canto loro, vengono dal buon pareggio casalingo col Napoli e cercano punti per mantenere a distanza di sicurezza la zona più calda della classifica.

Dopo aver perso l'imbattibilità assoluta in campionato, ora alla Juventus non resta che difendere quella casalinga, che detiene ancora insieme alla Lazio, proprio la squadra artefice della prima sconfitta stagionale di CR7 e compagni. I friulani, dal canto loro, si presentano allo Juventus Stadium dopo aver raccolto solo 4 punti nelle 7 trasferte fin qui giocate.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala; Higuain, C. Ronaldo. ALL.: Sarri

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Mandragora, Fofana, De Paul, Stryger Larsen; Lasagna, Okaka. ALL.: Gotti

ARBITRO: Pasqua di Tivoli.



Ultimo aggiornamento: 15:47

