La partita tra Juventus e Barcellona non si è chiusa dopo i 90 minuti dell'Allianz Stadium. La sfida tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi è saltata in campo per la positività al Covid del campione bianconero, ma ha alimentato le batttute a distanza tra i due club.



L'admin dell'account Twitter dei blaugrana infatti, dopo il termine della partita, ha tenuto a ribadire chi sia il migliore al mondo: sopra la foto della Pulce, il Barcellona ha scritto: «Siamo contenti che tu abbia potuto vedere il miglior giocatore della storia sul tuo campo, Juventus», il tutto accompagnato da uno smile con il bacio e dalla foto di Leo Messi. La risposta dei bianconeri non è tardata ad arrivare: «Probabilmente l'hai cercato nel dizionario sbagliato – ha twittato la Juventus -. Ti porteremo quello giusto al Camp Nou», con riferimento al 7 in maglia bianconera.



You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou 🔍📖

— JuventusFC (@juventusfcen) October 28, 2020