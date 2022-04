Juventus, un mese di stop per Locatelli: lesione di primo grado del collaterale

Allegri dovrà fare a meno di Locatelli per un mese, prima ammaccato, poi rotto. Serata contro da dimenticare per il centrocampista, toccato duro (con ferita al viso) da Lautaro dopo meno di due minuti di gioco, e costretto al cambio poco dopo la mezz’ora per un problema al ginocchio. Locatelli si è presentato questa mattina al JMedical (zoppicando vistosamente con il tutore) per sottoporsi ad esami strumentali che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. «I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane» si legge nel comunicato della Juventus, quindi potrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Venezia del prossimo 1° maggio.