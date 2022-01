Sorriso in casa Juventus in vista del big match contro il Napoli: Arthur è uscito dall'isolamento e torna in extremis disponibile. Il centrocampista brasiliano, come conferma il club bianconero attraverso una nota ufficiale, «ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo.

Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra questa sera presso il JTC». Massimiliano Allegri potrà così contare su una pedina in più per il posticipo serale del 6 gennaio e che si va ad aggiungere agli altri recuperati di lusso Paulo Dybala e Federico Chiesa. Tra i piemontesi restano attualmente in quarantena a causa del coronavirus Giorgio Chiellini, Pinsoglio e De Winter.