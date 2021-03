Un nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Juventus. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera con un comunicato sul suo sito ufficiale. Si tratta di un membro del gruppo squadra (ma non di un calciatore), che è stato subito posto in isolamento.

«Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società - si legge nella nota - è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del gruppo squadra».

